أمريكا وحليفاتها تحضّ "طالبان" على السماح للأفغان بمغادرة البلاد

المصدر: أ ف ب

قالت الولايات المتحدة و65 دولة في بيان مشترك إنّ المواطنين الأفغان والأجانب الراغبين في مغادرة أفغانستان "يجب أن يُسمح لهم بذلك"، موجّهةً تحذيراً إلى حركة طالبان من أنّه ستكون هناك محاسبة في حال ارتكاب أيّ انتهاكات.

وجاء في البيان أنّه "بالنّظر إلى الوضع الأمني الذي يتدهور، فإننا (...) ندعو جميع الأطراف إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظّمة لجميع المواطنين الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة البلاد".

وشدّد البيان على أنّ "مَن هم في موقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان، يتحمّلون مسؤولية (...) حماية الأرواح البشريّة (...) وإعادة الأمن والنظام العام فوراً".

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