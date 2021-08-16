ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلاً

المصدر: د ب أ

قالت هيئة الحماية المدنية في هايتي أمس الأحد إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد ارتفع إلى 1297 قتيلا.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنذارا أحمر بعد الزلزال الذي ضرب صباح السبت المنطقة على بعد حوالي 12 كيلومترا من مدينة سان لويس دو سود جنوبي هايتي وبلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر.

وكانت السلطات قد سجلت في السابق 724 حالة وفاة و 2800 جريح، لكن عدد الوفيات مرشح للزيادة مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين.

ولم يتضح بعد المدى الكامل للدمار والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية في هايتي.

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