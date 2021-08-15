«طالبان» تستولي على مزار الشريف وتقترب من كابُل

المصدر: رويترز

سيطرت قوات حركة طالبان على مدينة رئيسة شمالي أفغانستان، أمس، ما أدى إلى فرار القوات الأفغانية واقتراب طالبان بشكل أكثر من العاصمة كابول، حيث سارعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها من المدينة.

وأكد مسؤول محلي سقوط مدينة مزار الشريف في سيطرة جديدة على مدن رئيسة من قبل المسلحين الذين اجتاحوا البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وتعد الآن كابُل وجلال أباد شرقي أفغانستان المدينتين الكبيرتين الوحيدتين اللتين لم تسقطا في يد طالبان.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في إعادة قوات لأفغانستان لإجلاء رعاياهما وسط مخاوف من إمكان اجتياح كابُل.

وقال أفضل حديد، رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ، إن قوات الأمن من مزار الشريف هربت باتجاه الحدود.

وأضاف: «طالبان سيطرت على مزار الشريف»، مضيفاً أن المدينة سقطت، على ما يبدو، دون قتال، وأن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع: «جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار» رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.

وفي وقت سابق، استولى مقاتلو طالبان على بلدة جنوبي كابُل تعد إحدى بوابات العاصمة.

وفر أفغان كثيرون من الأقاليم إلى العاصمة بسبب القتال والخوف مع انهيار مقاومة القوات الحكومية الأفغانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز