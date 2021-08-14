ضبط 9.6 أطنان من الكوكايين في الإكوادور

المصدر: أ ف ب

ضبطت الشرطة الإكوادورية 9.6 أطنان من الكوكايين المتأتية من كولومبيا، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية ألكسندرا فيلا مشيرة إلى أنها كمية قياسية تتم مصادرتها في هذا البلد.

وصرّحت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة "ضبطنا كمية قياسية اليوم".

وقد عثر على الكوكايين في غواياكيل في جنوب غرب البلد وهي قادمة من كولومبيا وكانت في طريقها على ما يبدو إلى المكسيك والولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة. وتقدّر قيمتها في السوق بحوالى 450 مليون دولار.

وأعلنت الشرطة توقيف شخصين في هذه القضية وضبط حوالي عشر قطع أسلحة نارية.

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