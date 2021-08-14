الأرض تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجة الحرارة

المصدر: واشنطن - وام -عواصم - وكالات

أكدت هيئة دولية مختصة بالتغيرات المناخية أن يوليو الماضي كان الشهر الأكثر حراً الذي يسجل على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن هذا الرقم القياسي الجديد يضاف ألي المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان للوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قوله، إن الحرارة العامة لسطح الكوكب ارتفعت بواقع 0.01 درجة مئوية بالنسبة إلى يوليو الماضي، مضيفة أن تسجيل المعطيات بدأ قبل 142 عاماً.

وشهدت دول عديدة حرائق ضخمة لاسيما في دول حوض البحر المتوسط، إذ شهدت الجزائر أمس عودة نشوب حرائق أخرى، كما لاتزال تونس واليونان وإيطاليا تكافح النيران المشتعلة في الغابات، بينما أطلقت روسيا أمس مركز استجابة وطنياً ونشرت عدداً إضافياً من الإطفائيين لمكافحة حرائق غابات كبرى تجتاح ياقوتيا، أبرد المناطق الروسية، في سيبيريا.

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