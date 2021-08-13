هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب الشمال الروسي

المصدر: وام

ضربت هزة ارضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر بمنطقة كوزباس في سيبيريا.

وقال موقع الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له ووفقاً لوكالة "ريانوفستي" للانباء.. إن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة ضربت عند الساعة 20.41 بالتوقيت العالمي "23.41 بتوقيت موسكو" بالقرب من قرية بولشايا تالدا في منطقة بروكوبيفسكي في مقاطعة كيميروفو، وكان مركزها على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومتر".

وأضاف البيان لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو دمار نتيجة هذه الهزة الأرضية.

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