مقتل امرأة وإصابة 17 آخرين بانفجار حافلة في روسيا.. فيديو

المصدر: أ ف ب

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 17 شخصا على الأقل جراء انفجار في حافلة في فورونيغ غربي روسيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية ليل الخميس الجمعة.

وأشار حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف عبر تليغرام إلى أن "عدد الجرحى ارتفع إلى 18 (...) بينهم امرأة فارقت الحياة". وهناك عدد من الجرحى في حال خطرة.

وقال سائق الحافلة لقناة روسيا-24 إن خمسة وثلاثين شخصًا كانوا على متنها.

وقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري وأدى إلى تطاير سقفها ونوافذها حسب ما أظهر عدد من مقاطع الفيديو نشرها المارّة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت وسائل إعلام روسية بثها.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في البلاد في بيان إنها أرسلت خبراء من موسكو وفتحت إجراء جنائيا بتهمة الإهمال في صيانة الحافلة.

وقال نائب حاكم المنطقة سيرغي سوكولوف لوكالة "إنترفاكس" للأنباء "حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي".

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