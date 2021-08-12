انشطار سفينة شحن شمال شرقي اليابان

المصدر: أ ف ب

جنحت سفينة شحن ترفع علم بنما، وانشطرت إلى قسمين شمال شرقي اليابان، فيما جرى إنقاذ طاقمها، وفق ما أفاد جهاز خفر السواحل الياباني اليوم.

وأظهرت لقطات جوية الجزء الخلفي من السفينة «كريمسون بولاريس» بعد انفصاله وهو يغرق وقربه الجزء الآخر وهو مائل قليلاً في الماء.

وقال متحدث باسم خفر السواحل، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السفينة «جنحت أمام ميناء هاشينوهي» الواقع في محافظة أوموري شمال شرقي البلاد.

وعلى الفور، هُرعت ثلاث دوريات وثلاث طائرات إلى الموقع عند وقوع الحادث.

وأوضح المتحدث أنه «تم إنقاذ طاقم العمل المؤلف من صينيين وفيليبنيين».

ولفت إلى أن وقوداً تدفق من السفينة على مسافة امتدت نحو 24 كلم، من دون معرفة التأثير البيئي في الوقت الحالي.

وقال إن السلطات حاولت احتواء التسرب النفطي، لكنها فشلت في نشر طوق حول السفينة.

وأشار إلى أن الدوريات ستعمل طيلة الليل لتجنب الاصطدامات، موضحاً أن لا معلومات لديهم عن تورط سفينة أخرى في الحادثة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز