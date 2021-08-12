ألمانيا وهولندا تعلقان عمليات الترحيل إلى أفغانستان

المصدر: (برلين، أمستردام- أ.ف.ب )

أعلنت ألمانيا وهولندا، أمس، تعليق عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلدهم بسبب القتال الدائر والذي خلف العديد من الضحايا المدنيين.

ويمثل القرار تحوّلاً في موقف الدولتين بعدما طلبتا، إلى جانب الحكومات البلجيكية والدنماركية واليونانية والنمسوية، من المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي الإبقاء على إمكانية ترحيل مهاجرين أفغان رغم دعوة كابول لوقف عمليات الترحيل هذه.

وفي ألمانيا، قررت وزارة الداخلية تعليقها «بسبب تطور الوضع الأمني» في البلاد، بحسب ما ذكر أحد الناطقين باسمها ستيف ألتر على تويتر. أما في في هولندا، فذكرت وزيرة الدولة للعدل والأمن أنكي بروكرز-نول أنه «من المرجح أن يتغير الوضع في أفغانستان والأحداث في الفترة المقبلة غير متوقعة لدرجة أنني قررت تعليق لفترة قرارات الطرد والترحيل».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز