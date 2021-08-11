كندا ترفض حكما بالسجن أصدرته محكمة صينية بحق رجل أعمال كندي

المصدر: (د ب أ)

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحكم الذي أصدرته محكمة صينية بحق رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور، متعهدا بالعمل على إطلاق سراحه.

وقال ترودو في بيان عقب صدور الحكم : "إن إدانة الصين لمايكل سبافور والحكم عليه غير مقبول وغير عادل على الإطلاق".

وأضاف: "جاء الحكم على السيد سبافور بعد أكثر من عامين ونصف العام من الاحتجاز التعسفي، وغياب الشفافية في الإجراءات القانونية، ومحاكمة لم تف حتى بالحد الأدنى من المعايير التي يقتضيها القانون الدولي".

وقضت محكمة صينية اليوم الأربعاء بسجن سبافور 11 عاما.

وسبافور واحد من العديد من الكنديين المحتجزين في الصين الذين يعتقد أن قضاياهم مرتبطة باعتقال كندا مديرة شركة هواوي المالية وترفض الصين هذا الربط.

وأدين سبافور من قبل محكمة في مدينة داندونج بشمال شرقي الصين بالتجسس والحصول على أسرار الدولة.

وتم احتجازه في كانون أول/ديسمبر 2018 بعد وقت قصير من احتجاز كندا منج وانتشو، المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

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