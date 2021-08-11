"مواليد أكياس الأرز" تصاميم مبتكرة ضد كورونا

المصدر: ترجمة: رفيف الخليل

صممت عائلات في اليابان توزيعات مبتكرة لمواليدهم الجدد على أكياس الأرز الصغيرة عليها صورة مواليدهم، وذلك لإرسالها إلى أقاربهم الذين لا يستطيعون زيارتهم لعناق الأطفال واحتضان الوافد الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا وفقاً لموقع «غارديان» البريطانية.

تأتي أكياس الأرز في مجموعة واسعة من التصاميم، بعضها على شكل طفل ملفوف في بطانية حتى يشعر الأقارب وكأنهم يحتضنون الوافد الجديد أثناء النظر إلى صورة وجهه مثبتة في المقدمة.

كما تتناسب كمية الأرز الموجودة في الكيس مع وزن المولود عند الولادة.

وفي ظل جائحة كورونا أدت القيود الصارمة في البلاد إلى انخفاض عدد سكان اليابان بأكثر من 480 ألفًا إلى 126.65 مليونًا العام الماضي.

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