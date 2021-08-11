كوريا الشمالية تهدّد سيئول وواشنطن بأزمة أمنية هائلة لاتخاذهما "قراراً خاطئاً"

المصدر: يونهاب

انتقدت كوريا الشمالية بشدة كوريا الجنوبية احتجاجا على بدء التدريبات الأولية التي تسبق التدريبات العسكرية المشتركة الصيفية الرئيسية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية رفضت فرصة تغيير الوضع، وبدأت في التدريبات الحربية اعتبارا من يوم 10 من الشهر الجاري.

وأكد أن كوريا الشمالية ستجعل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواجهان أزمة أمنية هائلة في كل لحظة نتيجة اتخاذهما قرارا خاطئا.

وقال "كيم" "يجب علينا أن نجعل الجنوب يدفع ثمن تفويت فرصة تحسين العلاقات بين الكوريتين والاستجابة لحسن نيتنا بسلوك عدائي.

وأضاف "طالما أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اختارتا المواجهة ضد بلادنا، فمن الواضح أنه ليس أمامنا أي خيار آخر".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من انتقاد كيم يو-جونغ؛ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، لسيئول وواشنطن بسبب مضيهما قدما في إجراء التدريبات العسكرية المشتركة.

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