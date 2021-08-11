120 ألف عامل مهاجر بحاجة لمساعدات إنسانية

المصدر: (عوام- أ.ف.ب )

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، من أن 120 ألف عامل مهاجر باتوا بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع، الذي ينهش بالبلاد.

وقال ماتيو لوسيانو، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان،: إن مهاجرين كثيرين باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة، بعدما «فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان».

وقدرت المنظمة أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا «بحاجة ماسة لدعم إنساني».

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