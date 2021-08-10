اكتشاف أقدم مصنع للعملات المعدنية في الصين

المصدر: (د ب أ)

تم العثور على أقدم ورشة لسك النقود المعدنية في العالم، في مقاطعة خنان بوسط الصين، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل نحو 2500 عام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء.

وقالت "شينخوا" إنه باستخدام التأريخ بالكربون المشع، أكد علماء الآثار الصينيون أن ورشة صب الأواني البرونزية الموجودة في مدينة شينجيانج، غربي مدينة تشنجتشو، بدأت في سك النقود المعدنية الموحدة في الفترة الواقعة حوالي بين عامي 640 و550 قبل الميلاد، مما يجعلها أقدم ورشة عمل معروفة لصنع النقود المعدنية في العالم.

وقال هان قوه خه، أستاذ علم الآثار من جامعة تشنجتشو، إنه خلال عمليات التنقيب تم اكتشاف أربعة أنواع من الآثار المتعلقة بتصنيع النقود في الموقع، بما في ذلك النقود المعدنية الجاهزة وقوالب مستخدمة وغير مستخدمة للنقود وكذلك القوالب الخارجية.

ويُعتقد أن النقود المعدنية هي العملة المتداولة في فترة الربيع والخريف (770-476 قبل الميلاد) وفترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد)، وهي واحدة من أقدم العملات المعدنية في الصين القديمة، وفقًا لرئيس الفريق الأثري للتنقيب في أطلال قوانتشوانج.

وأضاف هان أن الاكتشافات الجديدة في موقع الورشة لا توفر خلفية أثرية واضحة للدراسات حول الوقت المحدد لإنتاج العملة فحسب، ولكنها تساعد أيضا في عكس الآلية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطوير النقود المعدنية.

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