محكمة صينية تؤيد حكم الإعدام بحق مهرب مخدرات كندي

المصدر: (د ب أ)

أيدت محكمة في إقليم لياونينج شمال شرقي الصين اليوم الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق متهم بتهريب مخدرات كندي.

وذكرت المحكمة أنه سيتم تأييد عقوبة الإعدام المفروضة على روبرت لويد شيلينبرج في كانون ثان/يناير 2019.

ويتعين على محكمة الشعب العليا فى الصين تأييد حكم الاعدام في خطوة أخيرة .

وحكم على شيلينبرج في البداية بالسجن لمدة 15 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

لكن تبين أن العقوبة مخففة للغاية بعد وقت قصير من القبض على منج وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوى الصينية العملاقة للاتصالات فى كندا .

واتُهمت ابنة مؤسس هواوي، رين تشنج بالاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات العقوبات ضد إيران.

وتجرى حاليا عملية في كندا لتقرير ما اذا كانت ستسلم سيدة الأعمال الصينية إلى الولايات المتحدة.

ومنذ اعتقال منج وانتشو، يُحتجز كنديان آخران في الصين ولهذا السبب وجهت اتهامات إلى بكين بممارسة "دبلوماسية الرهائن". واتهم الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس.

وذكر تقرير إعلامي كندي نقلا عن أشخاص مطلعين على العملية أنه من المتوقع صدور حكم ضد سبافور هذا الأسبوع.

ودعت الحكومتان كل منهما الأخرى إلى إطلاق سراح مواطنيهما مرة أخرى.

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