السلالة دلتا تتفاقم وتؤجج الجائحة بأمريكا

المصدر: (رويترز)

قال حاكم ولاية آركنسو الأمريكية إنه لم يعد بالولاية سوى ثمانية أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار السلالة المتحورة دلتا أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وعلى مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35 في المئة عن الأسبوع السابق، وفقا لإحصاء رويترز المستند لبيانات الصحة المعلنة. وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يعالَجون في المستشفيات 40 في المئة، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18 في المئة على مستوى البلاد في الأسبوع المنصرم.

وسجلت فلوريدا رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية إذ رصدت 28317 حالة يوم الأحد وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي وفقا لتحليل رويترز.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة دلتا المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية ألفا.

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