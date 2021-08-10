شقيقة "كيم" تنتقد التدريبات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية وأمريكا

المصدر: يونهاب

انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الثلاثاء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب مضيهما في التدريبات العسكرية المشتركة، قائلة إن التدريبات توضح سياسة واشنطن العدائية وتحذر من أن البلاد ستعزز قدراتها الدفاعية والوقائية.

وأدلت كيم يو-جونغ بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولية اليوم في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسية في الأسبوع المقبل.

وقالت كيم، "بدأ الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي في نهاية المطاف تدريبات عسكرية مشتركة تزيد من زعزعة الاستقرار. نعرب عن أسفنا الشديد إزاء خيانة السلطات الكورية الجنوبية".

وذكرت أن التدريبات العسكرية المشتركة توضح سياسة واشنطن العدائية، محذرة من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تجري على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، ستجعلهما تواجهان تهديدا أمنيا أكثر خطورة.

وقالت إن الولايات المتحدة هي التي تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفة أن الولايات المتحدة تستخدم "المشاركة الدبلوماسية" و"الحوار بدون شروط مسبقة" لإخفاء سياستها العدائية.

وقالت "سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الاستباقية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز