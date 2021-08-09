«طالبان» تطلق حرب المدن.. مخاوف دولية من حرب أهلية طويلة في أفغانستان

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أطلقت حركة طالبان الأفغانية، أمس، حملة «حرب المدن» بعد نحو شهرين من تركيزها على البلدات والقرى الريفية والمساحات قليلة السكان. وسيطر مسلحو الحركة على عواصم مقاطعات تخار وقندوز وسارى بول، بعد معارك خاطفة انهارت خلالها خطوط الدفاع الحكومية.

كما تحاصر الحركة عدداً من المدن الأخرى، في ضغط أثار قلق الدول الغربية. وأشارت الخارجية الألمانية إلى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان على نحو متزايد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، نوربرت روتجن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال لديه القدرة على التحكم في أول كارثة سياسية خارجية كبيرة نشأت نتيجة قراره الخاطئ بالأمر بالسحب السريع.

ورجح ريان كروكر، الذي كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى أفغانستان، أن تنزلق أفغانستان إلى حرب أهلية طويلة مع انسحاب القوات البرية الأمريكية بحلول نهاية الشهر. وسيطر مقاتلو طالبان على عشرات المقاطعات والمعابر الحدودية في الأشهر الماضية وكثفوا الضغط على عدة عواصم إقليمية منها هرات وقندهار مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

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