العالم في صور

جانب من حرائق كبيرة اجتاحت تركيا ودمرت مساحات حرجية واسعة في عدد من الولايات الجنوبية | أ.ف.ب

الرئيس التونسي قيس سعيّد يحيي حشداً من الناس تجمعوا وسط العاصمة تأييداً للتدابير الاستثنائية التي أقرها | إي.بي.أيه

لبنانيتان تضعان وردة على صور ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الأولى للفاجعة | رويترز

الصين تخضع جميع سكان ووهان للفحص بعدما ظهرت أولى الإصابات المحلية بكورونا منذ أكثر من عا م. | أ. ف.

مهاجرون ومشردون ينتظرون توزيعهم على خيام مؤقتة لقضاء ليلتهم وسط باريس | أ.ف.ب

هنديان يجلسان تحت كوخ من القش مغمور بمياه الأمطار في مدينة الله أباد | أ.ف.ب

عامل أفغاني يفرز العبوات البلاستيكية لإعادة تدويرها في جلال أباد | إي.بي.أيه

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