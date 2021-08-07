    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    (?????? ????????) ???? ?? ????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ?? ??? ?? ???????? ???????? / ?.?.?

    التاريخ:

    جانب من حرائق كبيرة اجتاحت تركيا ودمرت مساحات حرجية واسعة في عدد من الولايات الجنوبية | أ.ف.ب

     

    الرئيس التونسي قيس سعيّد يحيي حشداً من الناس تجمعوا وسط العاصمة تأييداً للتدابير الاستثنائية التي أقرها | إي.بي.أيه

     

     

     

    لبنانيتان تضعان وردة على صور ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الأولى للفاجعة | رويترز

     

     

    الصين تخضع جميع سكان ووهان للفحص بعدما ظهرت أولى الإصابات المحلية بكورونا منذ أكثر من عا م. | أ. ف.

     

     

    مهاجرون ومشردون ينتظرون توزيعهم على خيام مؤقتة لقضاء ليلتهم وسط باريس | أ.ف.ب

     

     

    هنديان يجلسان تحت كوخ من القش مغمور بمياه الأمطار في مدينة الله أباد | أ.ف.ب

     

     

    عامل أفغاني يفرز العبوات البلاستيكية لإعادة تدويرها في جلال أباد | إي.بي.أيه

    طباعة Email
    ↑ أعلى