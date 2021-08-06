رئيس وزراء النمسا يدعو إلى نزع السلاح النووي

المصدر: وام

دعا المستشار سباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، ووزير خارجيته الکساندر شالينبرج، إلى نزع السلاح النووي، بمناسبة حلول الذكرى السادسة والسبعين لقصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية.

وقال المستشار کورتس إن التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية ليس شيئا من الماضي ولا يزال يمثل أحد أكبر التهديدات الوجودية للبشرية مؤكدا أن الاعتقاد باعتماد الأمن على الأسلحة النووية والتهديدات المتبادلة بالإبادة "وهم خطير".

من جانبه حذر الوزير شالينبرج، من خطورة الأسلحة النووية، وقال " لا يمكننا أن ننتظر حظر الأسلحة النووية ويجب القضاء بشكل وقائي على هذا الخطر الوجودي".

وحذرت باميلا فاجنر، زعيمة الحزب الاشتراكي، من خطورة الأسلحة النووية، وقالت.. " القنبلة الذرية على هيروشيما تحذيراً حتى يومنا هذا"، وطالبت بإدراك أهمية العمل من أجل إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.

يذكر أن النمسا تواصل جهودها من أجل تعزيز معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 يناير الماضي، ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للدول الموقعة على المعاهدة في العاصمة النمساوية فيينا، مطلع العام المقبل 2022، برئاسة النمسا، كنوع من التقدير لدورها ومساهمتها في خروج المعاهدة إلى النور.

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