بدء جرعات لقاح معزِّزة في إسرائيل وفرنسا

المصدر: عواصم - وكالات

فيما سجلت أكثر من 200 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم منذ رصد الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر 2019، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.27 مليارات جرعة حتى أمس. في وقت تشهد الإصابات ارتفاعاً جديداً وتزيد الوفيات بوتيرة، في كثير من دول العالم، بدأت إسرائيل بتطعيم من هم فوق الستين من مواطنيها بالجرعة الثالثة المعززة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت انخفض عدد الإسرائيليين الذين يتم تطعيمهم ضد «كورونا»، وارتفاع أرقام المصابين بالعدوى.

وتوقع مسؤول كبير بوزارة الصحة في إسرائيل إمكانية أن يتم فرض إغلاق جديد نهاية الشهر، في ظل استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة وسط اتساع تفشي سلالة دلتا.

وأعرب نحمان آش، مدير عام وزارة الصحة، عن أمله في أن تكون الجرعة المعززة لمن هم أكبر من 60 عاماً، إلى جانب الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، فعالة.

وسجلت إسرائيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث، حيث تم الإبلاغ عن 3430 حالة جديدة. وحصل نحو 58% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم حوالي 9.3 ملايين شخص، على جرعتي اللقاح الموصى بهما، فيما تلقى أكثر من 262 ألف شخص جرعة ثالثة معززة.

فرنسا والثالثة

في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إن بلاده تعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر عرضة للخطر وكبار السن بحلول الخريف. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ماكرون القول في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «من المحتمل أن تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة، ليس للجميع على الفور ولكن على أي حال لكبار السن والأكثر عرضة للخطر».

وكان ماكرون ألمح إلى هذا الأمر في 12 يوليو. ومن المقرر تحديد الخطط النهائية الأسبوع المقبل، وفقاً لماكرون.

وحتى 4 أغسطس، تلقى 64.8 % من الفرنسيين الجرعة الأولى من اللقاحات، فيما تلقى 53.9 % التطعيم بالكامل، وفقاً لوزارة الصحة.

وناشد وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحاً ضد «كورونا» التحلي بالوطنية. وكتب شبان على «تويتر»: «تلقي اللقاح يعد عملاً وطنياً... لا يحمي المرء نفسه بذلك فحسب، ولكن نحمي أنفسنا بوصفنا مجتمعاً واحداً».

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى أكثر من 73 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً في ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات.

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