حرائق جديدة في اليونان وتركيا

المصدر: (عواصم - وكالات)

شهدت اليونان أمس حرائق غابات جديدة أدت إلى عمليات إجلاء سكان من مناطق معينة خصوصاً في شمال أثينا، عند سفح جبل بارنس وفي بيلوبونيز (جنوب)، وفقاً لرجال الإطفاء. واندلع حريق في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً من أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة التي تربط العاصمة اليونانية بشمال وجنوب البلاد كإجراء احترازي. كما تم إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي قريب احترازياً.

في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، على بعد 300 كيلومتر من أثينا، تم إخلاء ثلاث قرى بعد اندلاع حريق وفي جزيرة كوس، في أرخبيل دوديكانيز ببحر إيجه، كان عناصر الإطفاء يحاولون أيضاً إخماد حريق. وفي سياق متصل، انضمت ثلاث طائرات إطفاء من إسبانيا وكرواتيا إلى مكافحة حرائق الغابات المشتعلة لليوم السابع على التوالي بالقرب من منتجعات جنوب تركيا.

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