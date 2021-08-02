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    مقتل 15 جنديّاً وفقدان أثر 6 آخرين إثر هجوم "إرهابي" في النيجر

    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    قُتل 15 جندياً من النيجر السبت و"فُقد أثر" ستة آخرين إثر هجوم إرهابي في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مساء أمس الأحد في بيان.

    وأوضحت الوزارة أنّ قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في "كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة"، لافتة إلى أنّ الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقا جراء "عبوة ناسفة يدوية الصنع".

    وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للهجوم بلغت "15 جندياً قتيلاً و7 جرحى و6 مفقودين".

    كلمات دالة:
    • النيجر،
    • تورودي ،
    • بوركينا فاسو
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