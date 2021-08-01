حبل الغسيل كلمة السر.. كتاب جديد يكشف كيفية رصدت مكان اختباء أسامة بن لادن

المصدر: البيان

كشف كتاب جديد صدر حديثا الطريقة التي رصدت بها واشنطن مكان اختباء مؤسس وزعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، والتي بموجبها شنت في العام 2011 قوة أمريكية غارة على مخبئه في أبوت آباد بباكستان انتهت بمقتله.

وبحسب الكتاب الجديد الذي يحمل اسم "صعود وسقوط أسامة بن لادن" فإن القوات الأميركية تمكنت من الوصول لمكان اختباء بن لادن بواسطة "حبل غسيل".

صحيفة "نيويورك بوست" نشرت مقتطفات من الكتاب الجديد المنتظر صدوره يوم الثلاثاء المقبل،نقلها موقع صحيفة " الشرق الأوسط " ، جاء فيها أنه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، التي : تنظيم "القاعدة" وأودت بحياة 2977 شخصاً، اختبأ بن لادن في الجبال الأفغانية وفي شمال باكستان هرباً من الولايات المتحدة.

لكن بحلول عام 2004 شعر بن لادن بأن حدة مراقبته من القوات الأمريكية انخفضت بشكل كبير بسبب انشغالها في العراق، فطلب من حارسه الشخصي إبراهيم سعيد أحمد عبد الحميد، شراء بعض الأراضي له، وتوظيف مهندس معماري لبناء حصن كبير في أبوت آباد يكفي لإيواء أسرته الكبيرة التي تتكون من 3 زوجات و8 من أطفاله الصغار، و4 أحفاد، من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

وبالفعل نفّذ إبراهيم طلب بن لادن وصمّم منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق يحتوي على أربع غرف نوم في الطابق الأول وأربع غرف نوم أخرى في الطابق الثاني، ولكل منها حمام خاص بها.

واحتوى الطابق العلوي، والخاص ببن لادن، على غرفة نوم وحمام وشرفة.

وفي عام 2005 بدأ أفراد أسرة مؤسس «القاعدة» في الانتقال إلى المنزل الجديد.

وبدا للسلطات الباكستانية أن إبراهيم يمتلك العقار، وقد أقامت أسرته داخل أسواره لإبعاد الشكوك، ولكنهم كانوا يقيمون في منزل صغير ملحق بحصن بن لادن الكبير.

ونادراً ما غادر آل بن لادن المنزل، باستثناء صغرى زوجاته، أمل أحمد الصداح، التي ذهبت مرتين إلى مستشفى محلي لتلد تحت اسم مستعار، وقد أظهرت أوراق هوية مزورة وتظاهرت بالصمم لتجنب الرد على بعض أسئلة الأطباء.

لكن في عام 2010 رصد ضابط تابع للمخابرات الباكستانية إبراهيم في مدينة بيشاور المزدحمة وأخبر وكالة المخابرات المركزية بالأمر.

وفي أغسطس 2010، قادت سيارة إبراهيم وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) إلى جدران المبنى التي يبلغ ارتفاعها 18 قدماً والذي تحيط به الأسلاك الشائكة.

وزادت شكوك (سي آي إيه) في وجود بن لادن بالمكان بعد أن لاحظت الوكالة عدم وجود خطوط هاتفية أو خدمة إنترنت بالمنزل، واحتواءه على عدد قليل من النوافذ، هذا إلى جانب إحاطة شرفة الطابق العلوي بجدار عالٍ من جميع الجوانب.

علاوة على ذلك، لاحظت (سي آي إيه) أن القمامة الخاصة بالمنزل كانت تُحرق في الفناء الخاص به، بدلاً من إلقائها في صندوق النفايات.

لكن الدليل الأقوى الذي مكّن الوكالة الأمريكية من التوصل إلى ابن لادن كان "حبل الغسيل" الخاص بالمنزل.

فقد احتوى حبل الغسيل على ملابس تخص رجلاً واحداً بالغاً وعدداً كبيراً من النساء و9 أطفال على الأقل، وهي كميات أكثر بكثير مما يمكن أن ترتديه أسرة إبراهيم التي تتكون من 11 فرداً، بل تتناسب مع عدد أفراد أسرة بن لادن.

وفي 14 ديسمبر 2010 قدمت وكالة المخابرات المركزية هذه الأدلة للرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، والذي كان مقتنعاً بها، وأمر القوات الأمريكية بالبدء في التخطيط لشن غارة على المخبأ، وهو الأمر الذي تم تنفيذه في 1 مايو 2011.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز