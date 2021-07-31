ألمانيا تقف على «أمطار القرن» والسيول تعزل مئات الآلاف في بنغلادش

المصدر: عواصم - وكالات

دخل شهر يوليو الجاري التاريخ كشهر الأمطار الأكثر غزارة في تاريخ ألمانيا، وفقاً لما قالته هيئة الأرصاد الألمانية، أمس، بعد تقديرات أولية لحوالي 2000 محطة قياس تابعة لها في أرجاء البلاد، حيث أكدت جميعها أن الأمطار التي هطلت منتصف الشهر بلغت «معدلات تاريخية».

وسقط ضحية لـ«أمطار القرن» ما لا يقل عن 179 شخصاً فقدوا حياتهم خلال هذه الكارثة. وقالت الهيئة، إن الأمطار التي سقطت خلال يوليو كانت فوق المعتاد، مشيرة إلى أن نسبة المياه التي هطلت خلاله وصلت إلى 110 لترات لكل متر مربع على مستوى البلاد.

وقالت إن الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية خطورة في ألمانيا منذ العواصف الخطيرة التي وقعت عام 1962. وفي بنغلادش، أدت فيضانات موسمية وانزلاقات تربة إلى عزل أكثر من 300 ألف شخص في قرى في جنوب شرق البلاد، ومقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم ستة من اللاجئين الروهينغا، بينما قضى 60 شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت ليل الأربعاء الخميس ولاية نورستان في شمال شرق أفغانستان، وفق حصيلة جديدة أمس، فيما لا يزال نحو 180 شخصاً في عداد المفقودين.

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