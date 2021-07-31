اتهامات لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

المصدر: عواصم - وكالات

تعرضت سفينة إسرائيلية إلى هجوم مميت في بحر العرب، باستخدام طائرة مسيّرة، فيما اتهمت أوساط إسرائيلية، إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله، إن إيران مسؤولة عن هجوم مميت على سفينة في بحر العرب، مشيراً إلى أن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على السفينة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن السفينة التي تم استهدافها في بحر العرب هي سفينة تجارية إسرائيلية، والتحقيق جارٍ في الحادث.

وبحسب الأنباء القادمة من إسرائيل، فإن السفينة المستهدفة تدعى «مرسر ستريت»، وهي بملكية جزئية إسرائيلية لرجل الأعمال أيال عوفر، والتقديرات في إسرائيل ترجح أن الهجوم تم بفعل الحرس الثوري الإيراني.

قتيلان

من جهته، أكد موقع «درياند» للأمن البحري، وقوع قتيلين على متن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت للهجوم الذي تم بطائرة مسيرة، بحسب الموقع.

وقد أكدت الشركة المشغلة للسفينة الإسرائيلية، وهي «زودياك ماريتايم» مقتل اثنين من طاقمها في الهجوم، هما بريطاني وروماني.

وفي وقت سابق، ذكرت مجموعة عسكرية بريطانية، أن سفينة تعرضت لهجوم في بحر العرب، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى.

وقال البيان المقتضب الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن التحقيق جارٍ في الحادث الذي وصفه بأنه حدث في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية.

في وقت سابق من أول من أمس أيضاً، قالت الجماعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم يعلق الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الحادث.

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