العالم في صور

حشود من التونسيين تحتفل بقرارات الرئيس قيس سعيد وإنهاء حقبة التعطيل الإخواني للحياة السياسية | رويترز

صورة عامة لمرفأ بيروت بعد نحو عام من كارثة الانفجار الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل | أ.ف.ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جانباً من استعراض عسكري للقوات البحرية في سانت بطرسبرغ | أ.ف.ب

إطفائي مسن يتابع عملية إخماد الحرائق المندلعة في أوريغون الأمريكية حيث يعمل في هذه المهنة لأكثر من 50 عا ما | ر ويترز

مسعف يحمل اسطوانة أوكسجين حيث تشهد الجزائر تضامناً شعبياً واسعاً لتأمين هذه المادة الحيوية في المستشفيات | أ.ف.ب

شارع غمرته مياه الفيضانات في إقليم هينان بالصين | رويترز

عائلات أفغانية أمام مكتب لختم جوازات السفر في كابول حيث تتكثف حركة الهجرة إلى الخارج مع الاضطرابات الأمنية | أ.ف.ب

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز