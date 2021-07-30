شاهد.. مظلة بوريس جونسون تفضحه أمام الأمير تشارلز

المصدر: البيان

عانى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع مظلة خلال طقس عاصف أول أمس الأربعاء، خيم على حفل تدشين نصب تذكاري جديد للشرطة في مقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية.

في مقطع مصور بثته شبكة سكاي البريطانية، انقلبت مظلة رئيس الوزراء من الداخل إلى الخارج تحت المطر الغزير، بينما كان جالسا بجوار الأمير تشارلز في المراسم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز