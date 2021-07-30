4 مليارات جرعة لقاح في العالم

المصدر: دبي - البيان ــ عواصم - وكالات

أعطيت أكثر من أربعة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى يوم أمس في كل أنحاء العالم، استناداً إلى مصادر رسمية، مع الإشارة إلى تباطؤ طفيف في وتيرة حملات التلقيح في العالم، فيما بدأت إسرائيل إعطاء الجرعة الثالثة المعززة لمن هم فوق الستين من العمر، وأعلنت صحة برليمن فتح باب التطعيم من دون مواعيد مسبقة.



فتم بلوغ المليار الرابع من الجرعات الموزعة في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني. أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.



وأعطيت أربع جرعات من كل عشر (1.6 مليار) في الصين، تليها الهند (451 مليوناً) وأمريكا (343 مليوناً) من حيث الأرقام المطلقة. لكن نسبة إلى عدد السكان، من بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، يتصدر الشرق الأوسط القائمة، ثم الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأظهرت بيانات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه رغم تلقي 1.6% فقط من السكان في أفريقيا التلقيح الكامل ضد «كورونا»، لايزال إجمالي الإصابات منخفضاً على نحو طفيف.



وقال مدير المركز جون نكنجاسونغ إن الإصابات الجديدة على أساس أسبوعي تراجعت بنسبة 15% إلى 239 ألفاً. غير أن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي قالت إن أفريقيا «مازالت في مخاض» الموجة الثالثة من الجائحة. وأضافت: «لم نخرج من الوضع الصعب بعد بأي حال من الأحوال».



واشترت أفريقيا حتى الآن 82 مليون جرعة من اللقاحات. وقالت مويتي: «بالوضع في الاعتبار برنامج تطعيم بجرعتين، فسوف يكون هناك حاجة لـ820 مليون جرعة للوصول إلى هدف التلقيح الكامل لـ30% من السكان بحلول نهاية العام».





جرعة ثالثة



وقالت إذاعة كان والقناة 13 التلفزيونية في إسرائيل أمس، إن إسرائيل ستبدأ إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتك لمن هم فوق سن الستين. وقالت التقارير الإخبارية إن المدير العام لوزارة الصحة أخطر رؤساء المؤسسات الصحية التي تنفذ حملة التطعيم خلال الجائحة إن بإمكانها إتاحة الجرعات التنشيطية التي تستهدف سلالة دلتا اعتباراً من الأحد.



وأمس الأربعاء قالت فايزر إنها تعتقد أن الناس يحتاجون لجرعة ثالثة للحفاظ على معدلات الوقاية من الفيروس عند مستوى مرتفع. وتقول الشركة إنها من الممكن أن تطلب موافقة استثنائية من السلطات الأمريكية على الجرعات التنشيطية في أوائل أغسطس.



وتعتزم ولاية برلين الألمانية إتاحة أخذ اللقاح في جميع مراكزها الخمسة للتطعيم من دون موعد مسبق اعتباراً من اليوم. وقالت وزيرة صحة الولاية، ديلك كالايتسي إن أي شخص يستطيع الحضور إلى المراكز لتلقي تطعيم «كورونا»، من دون موعد مسبق. وقبل هذا الإعلان، كانت الولاية أتاحت التطعيم بدون مواعيد مسبقة في ثلاثة مراكز فقط، من مراكزها الخمسة، ولفترة مقيدة بين الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.



وتضمنت الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها توفير لقاح بيونتيك/فايزر، إلى جانب لقاح موديرنا لهذه التطعيمات العشوائية.



وفي أثينا، من المقرر أن يدشن مسؤولو قطاع الصحة وحدة تطعيم متنقلة ضد الفيروس، لتوزيع اللقاحات على كبار السن والمرضى والذين يعانون من إعاقات في منازلهم ابتداء من الأسبوع المقبل. وتعمل الخدمة التي أعلنت عنها العاصمة اليونانية على تكملة عرض حالي لنقل الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الحركة من وإلى مراكز التطعيم.

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