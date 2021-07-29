ألمانيا وباكستان تدفعان بالجيش لمواجهة الفيضانات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

لا تزال الفيضانات تربك الحياة في العديد من دول العالم، ففي حين دفعت ألمانيا وباكستان بالجيش في إطار عمليات الإغاثة ومواجهة الكارثة الطبيعية وسط ارتفاع في عدد الضحايا تم نقل الآلاف إلى مناطق آمنة بعد انهيارات أرضية في مخيم للاجئين في بنغلاديش.



وشارك الجيش الألماني حالياً بنحو ألفي عنصر في عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من كارثة الفيضانات بولايتي راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.



عمليات الإغاثة



جاء ذلك وفقاً لتصريحات قائد الجيش الألماني في ولاية شمال الراين ويستفاليا تورستن جيرسدورف في دوسلدورف أمس، والذي أشار إلى أن الجيش يركز مساعداته في عمليات الإغاثة في منطقة ارتال بولاية راينلاند بفالتس المتضررة على نحو خاص من الكارثة. وحسب هذه التصريحات، فإن هناك أكثر من 500 فرد مزودين بنحو 100 مركبة من المعدات الثقيلة إلى سيارات ركاب يشاركون في عمليات الإنقاذ.



وأوضح جيرسدورف أن عدد طلبات المساعدة التي تلقاها الجيش من البلديات في ولاية شمال الراين ويستفاليا وصلت منذ الـ14 من الشهر الجاري إلى 73 طلباً، مشيراً إلى أن الجيش لا يزال منخرطاً في 27 عملية إنقاذ وأتم نحو 40 عملية أخرى.



يأتي هذا في ظل ارتفاع عدد وفيات الفيضانات في ولاية راينلاند بفالتس إلى 134 شخصاً. وقال فلوريان شتاتفلد من رئاسة الشرطة إن شخصين آخرين من المصابين توفيا في الساعات الأخيرة، وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم وصل إلى 76 شخصاً حتى الآن. ولا يزال عدد الأشخاص المفقودين ثابتاً عند 73 شخصاً.



وأوضح شتاتفلد أن عدد الأشخاص الذين وقعت لهم إصابات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في الـ14 من الشهر الجاري وما تلاها من سيول مفاجئة، وصل إلى 766 شخصاً.



دعم ومساندة



أمل في باكستان، فلقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما في إسلام آباد، بعد أن غمرت مياه الأمطار الموسمية الغزيرة عدة مناطق بالعاصمة، حيث استدعت السلطات قوات الجيش لمساعدة الإدارة المدنية في مكافحة الفيضانات.



وقال ناطق باسم شرطة العاصمة إن أماً وابنها توفيا بعد أن دخلت المياه سرداب منزل في منطقة إي -11 الواقعة عند سفح تلال مارجالا في إسلام آباد. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون مياه الفيضانات تجرف السيارات، والدمار الذي ألحقته بالمنطقة. وكانت هذه المشاهد ضمن أكثر المواضيع تداولاً على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في باكستان.



وقال الجناج الإعلامي للجيش في بيان إن قوات الجيش تقوم بمساعدة الإدارة المدنية في جهود الإنقاذ.



وقال زهير بابار، رئيس مكتب الأرصاد الجوية من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.



وحذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مواطنيه، وطالب جميع الوكالات المعنية بالبقاء في حالة تأهب قصوى.



في غضون ذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم نقل أكثر من 5 آلاف من الروهينغا إلى أماكن آمنة بعد أن تضررت ملاجئهم الهشة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنغلاديش بسبب الأمطار المستمرة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطقس العاصف. وقالت في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن هذه الظروف أضرت بأكثر من 2500 من أماكن الإيواء، حيث يعيش ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ.

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