أفغانستان والصين تتصدران زيارة بلينكن للهند

المصدر: (نيودلهي - د.ب.أ)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، محادثات مع الهند، في زيارة تستغرق يومين، تتركز فيها المحادثات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الوضع الأمني ​​في أفغانستان وتعزيز التواصل بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع التركيز على الصين. وذكرت وزارة الخارجية الهندية أن زيارة بلينكن الأولى للهند كوزير للخارجية فرصة لتعزيز الشراكة العالمية بين الهند والولايات المتحدة.

وأجرى بلينكن محادثات، مع وزير الشؤون الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار، كما أنه سيلتقي برئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم.

وأضافت الوزارة أن «المناقشات ستركز على القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعافي من جائحة «كوفيد 19» ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأفغانستان والتعاون في الأمم المتحدة».

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