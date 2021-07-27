فيديو.. انفجار ضخم بمجمع للكيماويات في ألمانيا

المصدر: د ب ا

هزّ انفجارضخم مجمعا للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، الثلاثاء، مما أدى إلى تشكل سحابة سوداء كبيرة في الهواء، وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، صنف الانفجار على أنه يشكل (تهديدا كبيرا)، وطلب من السكان البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب".

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