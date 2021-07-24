الأمم المتحدة تحذر من المخاطر المرتبطة بالطقس

المصدر: نيويورك- وام

حذر أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيتيري تالاس، من تزايد المخاطر المرتبطة بالطقس والمياه من حيث تواترها وشدتها نتيجة لتغير المناخ. وأشار بيان صدر عن المنظمة، أول من أمس، إلى موجات الحر الأخيرة التي حطمت الرقم القياسي، خاصة في أمريكا الشمالية، وارتباط هذا الأمر بالاحترار العالمي.

وأكد أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه لا يوجد بلد في العالم محصن من تداعيات تغير المناخ، مشدداً على ضرورة الاستثمار أكثر في التكيف مع تغير المناخ، وذلك عبر تعزيز أنظمة الإنذار المبكر.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعرب عن قلقه إزاء الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق مختلفة في العالم.

وبحسب تحليل جديد صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن المخاطر المتعلقة بالمناخ تهيمن على قائمة الكوارث من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية على مدى الأعوام الخمسين الأخيرة.

ويبين التحليل أن من بين أكثر 10 كوارث، كانت المخاطر التي أدت إلى أكبر خسائر بشرية خلال هذه الفترة هي الجفاف والعواصف ودرجات الحرارة المتطرفة وفقاً لأطلس المنظمة للوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والمائية بين عامي 1970 و2019.

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