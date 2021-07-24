العالم في صور

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في موسم حج تميز بالضوابط الاحترازية | واس

انتشار أمني في كابول عقب إطلاق تنظيم داعش الإرهابي صواريخ على العاصمة الأفغانية | أ.ب

هدوء حذر في العاصمة أنتاناناريفو عقب محاولة اغتيال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا | رويترز

جانب من احتجاج في إسطنبول في الذكرى السادسة لتفجير استهدف مدينة سروج جنوب تركيا | أ. ف.

جانب من الدمار جراء تفجير إرهابي استهدف مدينة الصدر في بغداد وأسفر عن مقتل وجرح العشرات | رويترز

سوق مزدحم في دكا عاصمة بنغلاديش عشية عيد الأضحى المبارك | أ.ب

فر السواحل البريطانية تضبط قارباً لمهاجرين فيما تشدد المملكة المتحدة من إجراءاتها ضد الهجرة غير الشرعية | أ.ب

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