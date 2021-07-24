    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في موسم حج تميز بالضوابط الاحترازية | واس

    التاريخ:

    حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في موسم حج تميز بالضوابط الاحترازية | واس

     

    انتشار أمني في كابول عقب إطلاق تنظيم داعش الإرهابي صواريخ على العاصمة الأفغانية | أ.ب

     

     

    هدوء حذر في العاصمة أنتاناناريفو عقب محاولة اغتيال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا | رويترز

     

     

    جانب من احتجاج في إسطنبول في الذكرى السادسة لتفجير استهدف مدينة سروج جنوب تركيا | أ. ف.

     

     

    جانب من الدمار جراء تفجير إرهابي استهدف مدينة الصدر في بغداد وأسفر عن مقتل وجرح العشرات | رويترز

     

     

    سوق مزدحم في دكا عاصمة بنغلاديش عشية عيد الأضحى المبارك | أ.ب

     

     

    فر السواحل البريطانية تضبط قارباً لمهاجرين فيما تشدد المملكة المتحدة من إجراءاتها ضد الهجرة غير الشرعية | أ.ب

    طباعة Email
    ↑ أعلى