أوروبا ماضية في التطعيم.. 54.7 % من الراشدين ملقحون بالكامل

المصدر: عواصم- وكالات

تتسارع وتيرة التطعيم ضد «كورونا» في العالم، يوماً بعد يوم، في محاولة لمواجهة متحورات الفيروس المستجد، وكذا السير بخطوات نحو استئناف الحياة الطبيعية التي طال أمدها، ففي حين أعلنت المفوضية الأوروبية، أن أكثر من نصف الراشدين في التكتل ملقحون بالكامل، تستعد أفريقيا لتسلم الدفعة الأولى من لقاح «جونسون آند جونسون»، التي تضم 400 مليون جرعة، الأسبوع المقبل. ووصل عدد الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، التي تم إعطاؤها في أنحاء العالم حتى الآن، إلى 3.72 مليارات جرعة. وجاء في بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن أحدث معدل للتطعيم في العالم، يقدر بـ 29.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار متوسط 7 أيام.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المستجد في أنحاء العالم، 192 مليون حالة، وعدد الوفيات 4.13 ملايين.



من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن مئتي مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، تلقوا طعومهم بالكامل ضد كوفيد 19، أي أكثر من نصف السكان الراشدين، علماً بأن المفوضية كانت حدّدت هدف تلقيح 70 % من الراشدين هذا الصيف. وقالت الناطقة باسم المفوضية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحافي «يوجد 200 مليون شخص ملقحون بالكامل في الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل 54,7 % من الراشدين الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين المطلوبتين، أو على جرعة واحد من لقاح «جونسون آند جونسون».



تقدم ملموس



وقالت الناطقة «لدينا 68,4 % من الراشدين في الاتحاد الأوروبي، تلقوا جرعتهم الأولى»، مشيدةً بهذا التقدم الملموس جداً. وأضافت «نحن الآن من بين مناطق العالم التي سجّلت أعلى معدّلات تلقيح. لكن من المهمّ أن يكون هذا التقدم موزّعاً بشكل أكثر توازناً، كيلا توجد مناطق حيث يمكن للفيروس أن ينتشر ويتحوّر».



وبحسب البيانات الرسمية التي جمعتها وكالة «فرانس برس»، أعطت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 440 مليون جرعة من اللقاحات، أي 98,4 جرعة لكل مئة نسمة، فيما أعطت الولايات المتحدة 102,4 جرعة لكل مئة نسمة. وكانت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أعلنت في العاشر من يوليو الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات، لتلقيح «ما لا يقلّ عن 70 % من السكان الراشدين هذا الشهر».



موجة ثالثة



في غضون ذلك، أعلن مبعوث خاص تابع للاتحاد الأفريقي بشأن كوفيد 19، أن أفريقيا، التي تواجه موجة ثالثة شديدة من الجائحة، ستبدأ تسلّم الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، والتي تضم 400 مليون جرعة في الأسبوع المقبل. وتم التطعيم بنحو 60 مليون جرعة لقاح فحسب، بين تعداد سكان يبلغ 1.3 مليار نسمة حتى الآن، في القارة السمراء، التي تضم 55 بلداً. وقال المبعوث سترايف ماسيوا، المسؤول أيضاً عن تنسيق فريق عمل تابع للاتحاد الأفريقي، ومعني بالحصول على اللقاحات، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن جرعات «جونسون أند جونسون»، ستستخدم في تطعيم 800 مليون مستحق للتطعيم في أنحاء القارة.



وأشار إلى أن الشحنات ستزيد إلى عشرة ملايين في المتوسط شهرياً، بدءاً من سبتمبر، وستزيد إلى 20 مليون في يناير، حتى استكمال الطلبية بحلول سبتمبر 2022.



ودعا ماسيوا شركات صناعة الأدوية، إلى إنتاج لقاحات في أفريقيا، بموجب ترتيبات ترخيص، وليس عقود تصنيع، التي يقول منتقدوها إنها تمنع البلدان من الاستقلالية في حيازة اللقاحات. وأضاف «نريد أن نعامل بنفس الطريقة التي ينتجون بها في الهند».

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