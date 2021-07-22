فيديو.. لحظة مهاجمة رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

المصدر: البيان

رصد شريط فيديو لحظة إقدام أحد الأشخاص على مهاجمة رئيس مالي المؤقت، عاصمي غويتا، أثناء صلاة عيد الأضحى، أول امس الثلاثاء.

وحدث ذلك في أحد مساجد العاصمة المالية باماكو. ويظهر الفيديو الرئيس غويتا في مقدمة المصلين وقد أحاط به عدد من الحراس وكانوا واقفين، وخلفهم مصلون يجلسون على الأرض.

وفجأة، اندفع شاب من بين المصلين ونجح في الوصول إلى الرئيس وبدا أنه يريد أن يطعنه في رقبته، إلا أن الحراس انقضوا عليه بسرعة فوقع على الأرض.

وكان واضحا من الفيديو أن غويتا لم يصب بأي أذى في هذا الهجوم، وسرعان ما نقل من موقع الحادث.

وقالت السلطات إن شخصا واحدا أصيب في هذه المحاولة.

تأتي محاولة الهجوم على الرئيس المؤقت في الوقت الذي شهدت به مالي هجمات من إرهابيين وسط البلاد في الأيام الأخيرة.

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