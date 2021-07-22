ارتفاع حصيلة الفيضانات في الصين إلى 33 قتيلا و8 مفقودين

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلا وثمانية مفقودين، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الخميس.

وانخفض معدل هطول الأمطار مساء الثلاثاء في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

ووفق آخر حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، أودت الفيضانات ب33 شخصا فيما لا يزال ثمانية في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، بحسب قناة "سي سي تي في" نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية.

وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت عن 25 قتيلا وسبعة مفقودين.

وقالت القناة إنه تم إجلاء قرابة 376 ألف شخص.

في حين غرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، تقدر كلفة الأضرار بنحو 1,22 مليار يوان (160 مليون يورو).

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