روسيا تكشف عن مقاتلتها الجديدة "تشيك ميت"

كشفت روسيا عن مقاتلتها الحربية الجديدة "Checkmate" من الجيل الخامس والتي تتميز بسرعتها الفائقة التي تصل إلى 1.8 ماخ أي نحو 1900 كلم في الساعة ومداها الذي يصل إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر.

وتستطيع المقاتلة التي كشف عنها خلال معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء، حمل أكثر من 7 أطنان من الأسلحة والصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل الجوية والأسلحة الصغيرة .

وقال سيرغي تشيمزوف رئيس المؤسسة الحكومية الروسية للصناعات التكنولوجية "روستيخ" إن الطائرة الجديدة تجمع بين الحلول والتقنيات المبتكرة ويتراوح سعرها بين 25 و30 مليون دولار، بينما الطائرات الأجنبية من هذا النوع تتراوح أسعارها بين 60 و90 مليون دولار.

وأشار تشيمزوف رئيس المؤسسة المصنعة للطائرة إلى وجود 3 نماذج مختلفة من المقاتلة فردية ومزدوجة وبدون طيار ومن المخطط أن يبدأ تسليمها للعملاء في غضون 5 سنوات ونصف، لافتا إلى أنها طائرة قوية وفي نفس الوقت خفيفة الوزن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اطلع خلال جولته في معرض " ماكس - 2021 " الدولي للطيران والفضاء والمقام حاليا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو على المقاتلة الجديدة وتعرف على مزاياها

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