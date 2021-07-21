فيديو.. عراك عنيف بين مسؤولين أوروبيين على الهواء مباشرة يؤدي إلى الإغماء

المصدر: وكالات

وقع عراك عنيف بين نائب وزير الداخلية المولدوفي الأسبق والمستشار السابق لرئيسة البلاد مايا ساندو، وذلك خلال مشاركتهما في حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة.

وبعد تعرضه لعدد من الضربات القوية، فقد نائب الوزير الأسبق وعيه واحتاج إلى مساعدة طبية.

وبحسب روسيا اليوم، ذكر مقدم البرنامج أن الرجلين تصالحا ونشر صورة لهما وهما يتصافحان.

عراك عنيف بين مسؤولين أوروبيين على الهواء مباشرة يؤدي إلى الإغماءhttps://t.co/qr71gbIWER#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4ckzcN0ZgF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 21, 2021

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