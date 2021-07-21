إجلاء 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين

المصدر: أ ف ب

تم إجلاء نحو 200 ألف شخص من مدينة تشهد فيضانات وسط الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، في وقت تفجّرت سدود وارتفع منسوب المياه في أنهار مقاطعة خنان جرّاء الأمطار الغزيرة.

وأعلنت سلطات مدينة تشنغتشو الواقعة في خنان "تم حتى الساعة السابعة صباحا في 21 يوليو إجلاء نحو 200 ألف شخص وتأثّر 36 ألفا من سكان المدينة بالكارثة".

ويقود الجيش عمليات الإنقاذ في المدينة التي تعد أكثر من عشرة ملايين نسمة وحيث أغرق تساقط الأمطار على مدى أيام الشوارع ومترو أنفاق.

ولقي 12 شخصا حتفهم وأصيب خمسة بجروح جرّاء السيول التي غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو فيما تم إنقاذ المئات، وفق ما أعلن مسؤولو المدينة في منشور على منصة "ويبو".

ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ بدوره الوضع بأنه "خطير جدا"، مشيرا إلى "مرحلة دقيقة" دخلتها الإجراءات الرامية للسيطرة على الفيضانات، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.

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