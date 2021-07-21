(فيديو) بلسان عربي.. بوتين مهنئاً علييف بعيد الأضحى: عيدكم مبارك

المصدر: البيان

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعيد الأضحى المبارك خلال لقائهما في الكرملين، قائلا له بالعربية: “عيدكم مبارك!”.

وأضاف بوتين: "المسلمون يحتفلون بعيدهم اليوم أهنئكم… وأتمنى لكم كل التوفيق".

من جهته رد علييف بكلمة “شكرا”، حيث فوجئ بتهنئة بوتين بالعربية، وضحك.

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