(فيديو) بلسان عربي.. بوتين مهنئاً علييف بعيد الأضحى: عيدكم مبارك
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعيد الأضحى المبارك خلال لقائهما في الكرملين، قائلا له بالعربية: “عيدكم مبارك!”.
وأضاف بوتين: "المسلمون يحتفلون بعيدهم اليوم أهنئكم… وأتمنى لكم كل التوفيق".
من جهته رد علييف بكلمة “شكرا”، حيث فوجئ بتهنئة بوتين بالعربية، وضحك.
(فيديو) بلسان عربي.. #بوتين مهنئاً #علييف بعيد الأضحى: عيدكم مباركhttps://t.co/oKlPN4bi9s#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GxpPUjX7wl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 20, 2021