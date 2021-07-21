    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    (فيديو) بلسان عربي.. بوتين مهنئاً علييف بعيد الأضحى: عيدكم مبارك

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعيد الأضحى المبارك خلال لقائهما في الكرملين، قائلا له بالعربية: “عيدكم مبارك!”.

    وأضاف بوتين: "المسلمون يحتفلون بعيدهم اليوم أهنئكم… وأتمنى لكم كل التوفيق".

    من جهته رد علييف بكلمة “شكرا”، حيث فوجئ بتهنئة بوتين بالعربية، وضحك.

    كلمات دالة:
    • إلهام علييف،
    • تهنئة،
    • العربية،
    • بوتين،
    • عيد الأضحى
    طباعة Email
    ↑ أعلى