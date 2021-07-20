مصرع 10 أشخاص في انزلاق تربة بطاجيكستان

المصدر: أ ف ب

أدت سيول ناجمة عن انزلاق تربة في طاجيكستان إلى مصرع عشرة أشخاص وفقدان شخصين، حسبما أعلن مسؤولون أمس الثلاثاء، في كارثة جديدة تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق فقيرة في آسيا الوسطى.

وتشهد المناطق الجبلية بآسيا الوسطى كل عام حوادث انزلاق تربة مميتة غالبا في الربيع، تقطع الطرق في المنطقة التي تفتقر الى بنية تحتية ما يجبر العائلات على إعادة بناء منازلها التي تدمر بالكامل.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان "هطلت أمطار غزيرة في شمال طاجيكستان تسببت بسيول قاتلة".

وأضافت أن انزلاق التربة اجتاح الاثنين منطقة سغد الشمالية، وحاصر أشخاصا كانوا يرعون الماشية.

وقالت أجهزة الطوارئ "خلال عمليات البحث، انتشل المسعفون جثث ثمانية رعاة من تحت أكوام الوحول. ويستمر البحث عن شخصين آخرين".

وانتشل المسعفون جثتي امرأتين من بين الأنقاض في قرية في المنطقة اجتاحتها السيول ودمرت فيها العديد من المنازل، كما أضافت.

وأوردت أجهزة الطوارئ أن انزلاق التربة في المنطقة الشمالية قطع الطرق الريفية واقتلع خطوط الكهرباء ودمر عشرات المنازل وأراضي زراعية.

في وقت سابق هذا الشهر هطلت أمطار غزيرة على مناطق حدودية بين أوزبكستان وقرغيزستان، ما تسبب بسيول أودت ب14 شخصا على الأقل، وفق سلطات البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

وفي مايو قضى تسعة أشخاص في انزلاق تربة في جنوب شرق طاجيكستان، أعقب أمطارا غزيرة.

وأكثر من 90 بالمئة من طاجيكستان الدولة الفقيرة ذات الغالبية المسلمة والتي تعد 9,5 ملايين شخص ولها حدود مع أفغانستان، ذات طبيعة جبلية.

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