الأمطار تشلّ مدناً بالهند وتدمر جسرين في الصين

المصدر: (عواصم - وكالات)

تعرضت أنحاء عدة من العالم لظروف طقس قاسية في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، حيث انهمرت أمطار غزيرة على العاصمة الهندية نيودلهي ومومباي المركز المالي الرئيسي أمس، بعد يوم من سقوط ما لا يقل عن 35 قتيلاً في أنحاء مختلفة من الهند بسبب انهيارات أرضية وانهيار منازل بفعل المطر، فيما وقعت فيضانات في أوروبا وانهارت سدود في الصين وهبت موجات حارة على أمريكا الشمالية مما زاد من المخاوف حيال تغير المناخ.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً على شمال البلاد بما في ذلك نيودلهي خلال اليومين القادمين. وبالنسبة لمومباي، أصدرت الهيئة تحذيراً من أمطار غزيرة وعاصفة رعدية بالمدينة والمناطق المحيطة بها. ولقي 30 شخصاً على الأقل حتفهم الأحد في ثلاث ضواحٍ بمومباي عندما انهارت منازل عدة بسبب انهيارات أرضية أعقبت الأمطار.

وتمر الهند حالياً بموسم الأمطار السنوي لكن هطول الأمطار على مدى الأيام القليلة الماضية كان غزيراً على نحو خاص.

وقالت وزارة الموارد المائية الصينية أمس، إن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين انهارا بعد أمطار غزيرة، فيما يسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها البنية التحتية المتقادمة خلال موسم الفيضان الصيفي. وانهار السدان بمدينة هولونبوير في منغوليا الداخلية مساء الأحد. وذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لديهما كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالاً. وأضافت أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات.

في ألمانيا، أعلن الجيش عن استخدام مروحيات تابعة للقوات الخاصة في نقل المساعدات إلى المناطق المتضررة في غربي البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز