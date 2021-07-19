لقطات تظهر فشل الملء الثاني لسد النهضة

المصدر: البيان

نشرت صحيفة «المصري اليوم» صوراً توضح عبور المياه أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة، عقب الإعلان عن الانتهاء رسميا من الملء الثاني للسد.

وطبقا لكلام الخبراء فإن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 573 مترا، وهو ما يعني فشل تخزين 13.5 مليار متر مكعب، فوق الـ 5 مليارات متر مكعب الموجودة منذ الملء الأول، بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب.

وقال خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه رغم ضعف تخزين الملء الثاني الذي وصل إلى 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

ووفقا للخبراء فإن وصول بحيرة سد النهضة إلى منسوب الخرسانة الحالية إلى 573 مترا، سوف يصعب رفع الخرسانة الحالية أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار، مشيرا إلى أنه عند منسوب 573 مترا سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية.

وجاء الإعلان اليوم عن الملء الثاني بعد أيام قليلة من تأكيدات إدارة سد الروصيرص السوداني أن هناك انخفاضا بنسبة 50% من المياه الواردة من النيل الأزرق المبنى عليه سد النهضة الإثيوبي، وحذرت إدارة سد الروصيرص السوداني من تعرض السد للخطر بسبب تأخر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وكان ناشطون أثيوبيون نشروا صوراً يوم أمس تكشف ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في بحيرة سد النهضة، وعلقت الصفحات الإثيوبية التي نشرتها، قائلة: «بدء العد التنازلي لإتمام عملية الملء الثاني بنجاح».

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