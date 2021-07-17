إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم، أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريباً في البلاد، في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.

وقال جاويد، في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحاً سريعاً لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر".

وأنهى جاويد تطعيمه وأكد أن عوارضه "خفيفة جداً".

وتحدث الوزير بدون كمامة في مجلس العموم، بعد ظهر الاثنين، لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد اعتباراً من 19 يوليو، بما في ذلك الوضع الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي.

وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي للإجابة عن أسئلة النواب.

وتبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التلقيح التي أطلقت في ديسمبر، وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل، و"أضعفت" الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكَّن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.

ومع ذلك يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى المنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية الجمعة في أرقام غير مسبوقة منذ يناير.

والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا من فيروس كورونا الذي أودى بأكثر من 128500 شخص.

وفي الفيديو الذي نُشر على "تويتر" أمس، حث الوزير من لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام بذلك "في أقرب وقت"، وأن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا شخصاً ثبتت إصابته.

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