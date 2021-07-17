"فيسبوك" يرد على انتقادات بايدن بشأن كورونا

المصدر: أ ف ب

رفض موقع "فيسبوك" الانتقادات التي وجّهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأنّها "تقتل أشخاصاً" من خلال سماحها بتداول معلومات مضلّلة حول كوفيد-19.

وأكّد الموقع أنّ جهوده بإظهار الحقائق هي في الواقع "تُنقذ الأرواح".

وقال، في بيان ردّاً على بايدن، إنّ "الاتّهامات غير المدعومة بحقائق لن تشتّت تركيزنا".

وأضاف الموقع أنّ "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أيّ مكان آخر على الإنترنت"، مشيراً إلى أنه "استخدم أكثر من 3,3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".

وفي وقت تؤدّي متحوّرة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدّد البيت الأبيض القلِق من تعثّر حملة التطعيم لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إيّاها بأن تعمل بشكل أكبر على مكافحة المعلومات المضلّلة.

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