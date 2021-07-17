25 مليون جرعة لقاح لـ49 دولة أفريقية

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أعلن مسؤولون أمريكيون وتحالف «جافي» للقاحات، أمس، أن 49 دولة أفريقية ستتلقى 25 مليون جرعة من لقاحات كورونا (كوفيد 19) تبرعت بها الولايات المتحدة، وإن الشحنات الأولى ستصل إلى بوركينافاسو وجيبوتي وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة.



وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم 80 مليون جرعة لقاح صُنعت في الولايات المتحدة لدول في العالم لحماية الأشد عرضة للخطر، ووقف انتشار الفيروس المستجد.



وقالت جايل سميث منسقة التعافي من «كوفيد 19» والصحة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وكوفاكس تفخر الولايات المتحدة بأن تتبرع بـ25 مليون لقاح مضاد لـ«كوفيد19» لـ49 دولة أفريقية. إدارة بايدن ملتزمة بقيادة الجهود العالمية للتصدي للجائحة من خلال تقديم لقاحات آمنة وفعالة للعالم».



وأضاف البيان أن قرابة مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» ستُقدم إلى بوركينافاسو وجيبوتي وإثيوبيا في الأيام المقبلة. وتابع أن باقي اللقاحات سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.



زيادة 43%



وقالت منظمة الصحة العالمية أول من أمس، إن أفريقيا سجلت زيادة 43 في المئة في وفيات «كوفيد 19» الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات، فيما تواجه دول القارة نقصاً في الأكسجين وأسرة الرعاية المركزة.



وقال سترايف ماسييوا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن التبرع الأمريكي لـ49 دولة موضع تقدير «خاصة في هذه اللحظة التي نشهد فيها الموجة الثالثة من (كوفيد 19) في عدد من الدول لأفريقية».



ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وهو إثيوبي، إلى تطعيم عشرة في المئة على الأقل من الأشد عرضة للخطر في كل دولة، بما في ذلك الأطقم الطبية وكبار السن، بحلول سبتمبر المقبل.

تطعيم الروهينغا وفي آسيا، أعلن مسؤول بارز أمس، إن بنغلادش تعتزم البدء الشهر المقبل في إعطاء لقاحات مضادة لـ«كوفيد 19» لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين المكتظة.



وقال شاه رضوان حياة، رئيس لجنة إغاثة اللاجئين والإعادة إلى الوطن في بنغلادش،: «سنبدأ إعطاء اللقاحات للروهينغا في أي وقت من أغسطس بحسب توافر الجرعات». وذكر أنه لم يتم تحديد موعد محدد لانطلاق الحملة.



وفي البداية، ينصب التركيز على تطعيم حوالي 50 ألفاً من الروهينغا الذين تجاوزوا الـ55، بمساعدة وكالات أممية. وأوضح أنه سيتم بعد ذلك تطعيم المزيد من اللاجئين بمجرد توفر جرعات كافية.

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