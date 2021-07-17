    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    التاريخ:

    إجراءات استثنائية في السعودية لضمان حج ناجح وآمن في ظل جائحة «كورونا » | أ.ف.ب

     

    الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع كبار المسؤولين لمناقشة ملف حيازة الأسلحة للأفراد | أ.ف.ب

     

     

    مشهد الدمار على صوامع بيروت لم يتغير مع اقتراب مرور عام على الانفجار الذي دمر الميناء | أ.ف.ب

     

     

    طفلة أفغانية تنتظر ملء غالونات بلاستيكية بمياه الشرب في وقت تتفاقم الصعوبات المعيشية بالتوازي مع ا لاضطرابات الأمنية | أ. ف. ب

     

     

    كوبية تقرع على إناء خلال تظاهرة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في العاصمة  ــ هافانا | أ.ب

     

     

    قريب أحد ضحايا فيروس كورونا يبكي في مقبرة لدفن المتوفين بالوباء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا | رويترز

     

     

    آثار الدمار عقب حريق التهم مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية العراقية وأودى بحياة 92 شخصاً | رويترز

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