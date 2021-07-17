العالم في صور

إجراءات استثنائية في السعودية لضمان حج ناجح وآمن في ظل جائحة «كورونا » | أ.ف.ب

الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع كبار المسؤولين لمناقشة ملف حيازة الأسلحة للأفراد | أ.ف.ب

مشهد الدمار على صوامع بيروت لم يتغير مع اقتراب مرور عام على الانفجار الذي دمر الميناء | أ.ف.ب

طفلة أفغانية تنتظر ملء غالونات بلاستيكية بمياه الشرب في وقت تتفاقم الصعوبات المعيشية بالتوازي مع ا لاضطرابات الأمنية | أ. ف. ب

كوبية تقرع على إناء خلال تظاهرة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في العاصمة ــ هافانا | أ.ب

قريب أحد ضحايا فيروس كورونا يبكي في مقبرة لدفن المتوفين بالوباء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا | رويترز

آثار الدمار عقب حريق التهم مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية العراقية وأودى بحياة 92 شخصاً | رويترز

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