مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في إطلاق نار في تكساس

المصدر: أ ف ب

قتل شرطي أمريكي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في بلدة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وقالت شرطة مقاطعة لوبوك في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك إنّ إحدى وحداتها تدخّلت إثر ورود بلاغ بشأن رجل مسلّح في مدينة ليفلاند، وما أن وصلت إلى المكان حتى تعرّضت لإطلاق نار من المسلّح الذي تحصّن داخل منزل.

وأضافت أنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطرة.

ونقلت صحيفة لوبوك أفالانش أنّ أحد هذين الجريحين توفي متأثراً بجروحه، مشيرة إلى أنّ الضحية هو قائد قوات التدخّل السريع في الشرطة.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة عصر الخميس تجنّب المنطقة.

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