اتفاق أمريكي ألماني بعدم السماح لروسيا استخدام الطاقة سلاحاً

المصدر: أ ف ب

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس إثر لقائه في البيت الأبيض المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ الولايات المتّحدة وألمانيا متفقتان على منع روسيا من أن تستخدم الطاقة "سلاحاً"، مقرّاً في الوقت عينه بوجود خلافات بين البلدين حول مشروع أنابيب نفط "نورد ستريم-2"، الذي أوشك على الانتهاء.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل إنّه "في الوقت الذي كرّرت فيه مخاوفي بشأن نورد ستريم 2، فإنني والمستشارة ميركل مقتنعان تماماً بأنّه يجب عدم السماح لروسيا بأن تستخدم الطاقة سلاحاً لإكراه جيرانها أو تهديدهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز